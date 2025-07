Flávio sugere a Trump trocar tarifas por sanção individual após ação da PF

Em seguida, Flávio sugeriu que Trump suspenda as tarifas de 50% impostas ao Brasil, trocando-as por punições individuais, sem dizer nominalmente a quem. Na visão do político, as punições deveriam ser a "quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego".

O justo seria @realDonaldTrump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer? -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 18, 2025

Flávio comentou o assunto pouco após Eduardo Bolsonaro se pronunciar dizendo que Moraes "dobrou aposta". Em um post em inglês na rede social X, o deputado licenciado disse que o processo deveria parar imediatamente.

Eduardo também marcou Trump no post e listou medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Até o momento, o presidente dos Estados Unidos, que publicou uma carta a Bolsonaro ontem, não se pronunciou sobre o assunto.

Fica firme, pai, não vão nos calar!

A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas.

Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de? https://t.co/sQTWoMpoPm">pic.twitter.com/sQTWoMpoPm -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1946190925870325994?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2025

Mandados foram cumpridos pela PF nesta manhã

Ex-presidente é alvo de operação da PF nesta manhã. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do PL e nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio.