Josias: Medida de Moraes a Bolsonaro foi apropriada, desejável e necessária

Saiu barato para Bolsonaro. Moraes poderia ter decretado a prisão preventiva dele, mas preferiu a modalidade menos gravosa e mais branda, que foi a adoção de um conjunto de medidas cautelares. Ele não pode nem chegar perto de embaixada, quiçá entrar em uma. Foi uma medida muito apropriada, desejável e necessária. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Moraes interrompeu um roteiro que se tornou claro nos últimos dias, com as recentes manifestações de Donald Trump em relação a Bolsonaro e a sinalização de uma possível concessão de asilo político.

O tribunal precisava tomar essa atitude. Na prática, o Supremo bloqueou uma rota de fuga que o Trump havia traçado para Bolsonaro. Também bloqueou o esforço do clã Bolsonaro, que tem um de seus membros nos EUA tramando contra o interesse nacional, para impor constrangimentos a autoridades no Brasil e obstruir um processo.

Claramente, o esforço da família era no sentido de impedir a aplicação da lei. Tivemos uma carta de Trump para Lula, que foi absolutamente destrambelhada, e condiciona o levantamento da sanção à interrupção imediata do processo contra Bolsonaro. Na sequência, toda a família passou a ecoar um discurso segundo o qual a aprovação da anistia no Congresso resolveria o problema.

Como se tudo isso fosse pouco, houve uma tentativa do Bolsonaro de emplacar a tese segundo a qual se o Supremo lhe devolvesse o passaporte ele poderia viajar aos EUA e negociar com Trump a suspensão dessa tarifa. É algo que não lhe cabe; hoje, ele é um ex-presidente com uma corda criminal no pescoço e prestes a ser enviado para a cadeia. Josias de Souza, colunista do UOL

Maierovitch: Tudo apontava para fuga de Bolsonaro; medidas são necessárias

As medidas cautelares contra Jair Bolsonaro foram adequadas diante do cenário de preparação para uma possível fuga do ex-presidente, avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch.