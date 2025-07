Governo se esquiva de reciprocidade contra EUA, mas reúne exigências da lei

Por fim, é preciso evidenciar no pedido uma "estimativa do impacto econômico" causado pelas ações propostas. Até agora, o governo não divulgou este número, mas cada setor tem projetado o seu.

Usar ou não?

Lula tem falado em usar a lei, mas integrantes do Planalto dizem que só "em último caso". A legislação é vista como uma carta que precisa estar na manga, para que o governo tenha agilidade caso entenda que precisa agir, mas a ideia é manter a articulação diplomática como primeira estratégia.

Este foi o pedido dos empresários durante as reuniões do comitê de emergência. Nos encontros, os setores produtores insistiram que o governo foque no diálogo —e talvez propor uma extensão do prazo original para a entrada em vigor das novas taxas (1º de agosto)— em vez da reciprocidade. O temor é que a queda de braço vire uma guerra tarifária entre os dois países, e o produtor brasileiro saia como derrotado.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), coordenador do comitê, tem fugido do tema. Questionado sobre o uso da lei após os encontros com os empresários, ele voltou a dizer que ela é uma ferramenta vigente, mas, sem se estender, e deixou claro que a decisão está na mesa do presidente.

O embate no governo é entre equilibrar o discurso político e as demandas do setor econômico. Lula e membros do governo dizem considerar a retaliação proporcional essencial para a soberania do governo (e seu discurso), ao passo que a equipe econômica pondera que isso poderia fazer perder parte relevante do apoio do empresariado que surgiu nesses dias.