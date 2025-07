Líder do PL diz que Moraes dificulta solução para tarifaço de Trump

A decisão do ministro Alexandre Moraes de colocar tornozeleira eletrônica e outras sanções contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dá razão às acusações de Donald Trump e dificulta a negociação sobre as tarifas anunciadas de 50% ao Brasil, diz Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara.

O que aconteceu

Ele disse que a decisão do ministro do STF dificulta uma solução para o tarifaço. Sóstenes reclamou principalmente da proibição do ex-presidente de conversar com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "A decisão de Moraes torna mais difícil a solução da sobretaxa", afirmou ao UOL.

Nota da oposição também manifestou preocupação na relação com os Estados Unidos. O documento representa 25 deputados do chamado bolsonarismo raiz e ressalta que a ordem de Moraes ocorre num momento de "crise diplomática".