Lula diz que não vai devolver 'país a bando de malucos': 'Não voltarão'

Lula voltou o fim do discurso em Missão Velha (CE) a 2026. Ele não citou nominalmente Bolsonaro nem outros presidenciáveis, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas cutucou. "Se preparem, porque tem muito candidato na praça. Todo dia eu vejo uma pesquisa que tem candidato aqui e candidato lá", disse o presidente.

Ele também voltou a dizerque só decide se concorrerá no início do ano que vem, embora já seja dado como certo em todos os círculos do governo e do PT. "Eu tenho que conversar com a minha consciência, tenho que conversar com a minha própria consciência e conversar com vocês", afirmou Lula.

Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026. Em segundo turno, aparece numericamente à frente dos adversários, mas, no caso de duelo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem empate técnico no limite da margem de erro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem.

Apesar das falas de Lula, nem o Planalto nem o PT têm plano B como candidato. A cúpula governista diz entender que qualquer outro candidato de centro-esquerda seria derrotado no ano que vem pela centro direita. O partido segue fazendo a mea culpa de que não conseguiu arrumar um sucessor ideal para o presidente, que faz 80 anos em outubro.

Este era um dos principais desafios para este mandato, o que acabou não se concretizando. Com o crescimento da centro-direita entre lideranças municipais e estaduais, governistas dizem que todo o esforço deve ser voltado para reeleger o presidente e, a partir daí, buscar e calibrar novas lideranças.

Operação contra Bolsonaro

O ex-presidente não poderá se comunicar com outros réus e investigados, como o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O deputado está licenciado nos Estados Unidos e diz ser o principal elo do bolsonarismo com o governo de Donald Trump.