Momento é de sobriedade, não é dia de festa, diz advogado do Prerrogativas

A determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o presidente Jair Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica é parte do processo legal, que precisa ser seguido com serenidade, disse Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo de advogados Prerrogativas.

O que aconteceu

Ação levou em conta tentativa de obstrução de Justiça e até risco de fuga do ex-presidente. Para Carvalho, as medidas devem ser vistas com cautela e apela à sobriedade para o momento. "Não é dia de festa. Estamos falando de um ex-presidente da República. Que cometeu graves crimes, mas precisa ter resguardado o direito individual de defesa para segurança do próprio processo", diz ele.

Prerrogativas nasceu em resposta à Lava Jato. O grupo de advogados, que se opunha aos métodos da operação que levou Lula à prisão em abril de 2018, teve atuação de destaque na defesa dos réus acusados nos processos conduzidos pelo então juiz Sergio Moro. "Não podemos festejar prisão ou medidas cautelares para quem quer que seja", diz o advogado.