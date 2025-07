Moraes antecipa posição contra anistia, e Bolsonaro inicia recolhimento

Com teor mais suavizado, o PL apresentou um novo projeto de lei de anistia aos presos do 8 de Janeiro no final de maio. O texto anterior, de relatoria de Rodrigo Valadares (União-SE), era considerado "amplo demais" e com brechas que poderiam beneficiar Bolsonaro.

Proposta anterior permitia benefício retroativo e posterior para quem participou de eventos "subsequentes" ou "anteriores" aos fatos acontecidos em 8 de Janeiro. Essa era considerada a brecha que poderia ajudar Bolsonaro.

Além disso, os casos dos envolvidos no 8 de Janeiro sairiam das mãos do STF. "O julgamento de todos os processos atraídos por conexão ou continência será imediatamente deslocado para as instâncias adequadas."

Agora, proposta quer anistiar todas as "pessoas físicas que tenham participado diretamente de manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023". O projeto também permite a apuração e responsabilização civil e penal de quem causou danos efetivos ao patrimônio público durante os atos golpistas.

Bolsonaro pode ser preso?

Bolsonaro pode ser punido com até 20 anos de prisão, caso seja condenado às penas máximas por esses três crimes. Veja o que significam: