Moraes diz que Bolsonaro e Eduardo têm 'ousadia criminosa' contra Brasil

Investigação aponta que a conduta de Eduardo Bolsonaro se intensificou com o avanço da ação penal. Representação da PF que pediu buscas e a colocação de tornozeleira em Bolsonaro inclui uma cronologia de postagens do deputado licenciado.

Pedido foi apresentado dois dias depois de Trump anunciar tarifaço. O presidente dos EUA anunciou taxas ao Brasil de 50% em 9 de julho. No dia 11 a PF solicitou as medidas contra Bolsonaro ao STF.

As condutas de EDUARDO NANTES BOLSONARO e JAIR MESSIAS BOLSONARO caracterizam CLAROS e EXPRESSOS ATOS EXECUTÓRIOS e FLAGRANTES CONFISSÕES DA PRÁTICA DOS ATOS CRIMINOSOS, em especial dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e atentado à soberania (art. 359-I do Código Penal) e permanecem, sempre no sentido de induzirem, instigarem e auxiliarem governo estrangeiro a prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos

Estados Unidos da América, com a finalidade de "arquivamento/extinção" da AP 2668, em curso nessa SUPREMA CORTE e cujo um dos corréus é JAIR MESSIAS BOLSONARO.

A ousadia criminosa parece não ter limites, com as diversas postagens em redes sociais e declarações na imprensa atentatórias à Soberania Nacional e à independência do Poder Judiciário, inclusive, em 11/7/2025, o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO publicou postagem na rede social X, divulgando vídeo de entrevista do Presidente dos Estados Unidos da América (link: https://x.com/jairbolsonaro/status/1943720155315347791).

Alexandre de Moraes, na decisão que determinou as medidas cautelares contra Bolsonaro

Proibição de falar com Eduardo e uso de tornozeleira

O STF acredita que Jair e Eduardo Bolsonaro tentam submeter o STF às ordens de Donald Trump. Na decisão, Moraes afirma que Jair "está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro" de maneira hostil e utilizando "negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa corte", diz o documento.