Moraes tira sigilo de decisão sobre operação da PF contra Bolsonaro; veja

STF alega que há risco de fuga e, por isso, Bolsonaro já está usando tornozeleira eletrônica. "Necessidade urgente e indeclinável", pontuou Moraes no documento sobre a aplicação de medidas "para evitar a fuga do réu".

Moraes ainda citou Machado de Assis ao falar sobre a tentativa de Bolsonaro e seu filho de interferir na soberania brasileira. "A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional", o trecho foi retirado do livro 'Crônicas: Obras completas de Machado de Assis'. "A Soberania Nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida", reafirmou Moraes no documento.

PF apreendeu dólares, reais e celular de Bolsonaro em nova operação. A Polícia Federal cumpriu mandados nesta sexta (18) na casa do ex-presidente e no escritório do PL. Foram apreendidos cerca de US$ 14 mil, R$ 8 mil e o celular dele.

Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica e será monitorado. A medida foi determinada por Alexandre de Moraes, ministro do STF, e prevê vigilância eletrônica 24 horas por dia.

Ex-presidente foi proibido de acessar redes sociais e falar com Eduardo. O ministro também vetou contato com o filho, que está nos EUA pressionando por sanções contra Moraes.

Moraes impôs recolhimento noturno e isolamento diplomático. Bolsonaro terá que permanecer em casa das 19h às 6h e nos fins de semana, além de estar proibido de falar com diplomatas ou ir a embaixadas.