Oposição pede fim do recesso e reunião de emergência com Motta

Ela defendeu a votação da PEC do fim das decisões monocráticas do STF. A parlamentar reclamou que decisões de grande impacto precisam ser tomadas pelo conjunto dos ministros.

Os parlamentares descreveram a operação contra Bolsonaro como perseguição. O fato serviu para Bia Kicis pedir abertura de uma CPI sobre abuso de autoridade por parte do STF.

Eles discutem medidas para responder à decisão do STF de impor medidas restritivas a Bolsonaro. Entre elas, vão convocar "as comissões permanentes de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, bem como de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), presididas por parlamentares do PL, com o objetivo de discutir os impactos institucionais das decisões judiciais recentes e propor ações legislativas de contenção de abusos".

Recesso começou hoje. O semestre terminou com uma relação azedada entre Parlamento e Executivo.

Restrições contra Bolsonaro

A decisão de Moraes indica medo de fuga do ex-presidente. Ele determinou as seguintes medidas contra Bolsonaro: