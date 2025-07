Pedido da PF contra Bolsonaro ocorreu dois dias após tarifaço de Trump

A representação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro (PL) foi enviada ao STF em 11 de julho, dois dias após Donald Trump anunciar tarifa de 50% contra produtos brasileiros.

O que aconteceu

Representação levou Moraes a decretar medidas contra Bolsonaro, como uso de tornozeleira eletrônica. Por decisão do ministro, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados na casa do ex-presidente e no escritório do PL, em Brasília. O celular dele também foi recolhido pelos agentes.

Representação, que está em sigilo, foi protocolada no STF e distribuída para relatoria do ministro em 11 de julho. No documento, a PF disse ver indícios de que o ex-presidente cometeu crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque a soberania nacional. As medidas decretadas hoje por Moraes, a pedido da PF, tiveram aval da PGR (Procuradoria-Geral da República).