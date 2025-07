'Perseguição', 'grande dia': operação contra Bolsonaro repercute nas redes

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou lamentar "a decisão profundamente". "Na prática, é como se o presidente Bolsonaro, que é um homem de bem, já estivesse cumprindo a pena antes do julgamento. Ele jamais sairia do país e não representa, como nunca representou nenhum risco para a sociedade", disse. "Dezenas de milhões de brasileiros irão dormir com a sensação de que o presidente Bolsonaro merece mais, e não menos, apoio".

Colocaram tornozeleira em Bolsonaro.

Mas não há crime, não há condenação, não há prova.



Só há um "delito": enfrentar o sistema.



Agora ele está proibido de:

? usar redes sociais

? sair de casa à noite

? falar com embaixadores

? conversar com aliados



Isso não é justiça. É? -- Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) July 18, 2025

Ontem, Trump afirmou que o processo contra Bolsonaro deveria "parar imediatamente". Em carta publicada na Truth Social com timbre da Casa Branca, o presidente americano disse que o líder de extrema direita brasileiro está recebendo um "terrível tratamento" nas mãos de um "sistema injusto".

O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou que Bolsonaro é perseguido. "Quando Trump afirma que o regime instalado no BR persegue Bolsonaro, não exagera", declarou, mencionando as críticas que Donald Trump tem feito à condução do processo contra o ex-presidente.

Opositores de Bolsonaro celebram

"Grande dia", publicou o senador petista Humberto Costa (PE). "Com tornozeleira, Bolsonaro vai passar a ser monitorado 24 horas por dia para evitar fuga do Brasil. Traidor da Pátria não escapará", afirmou.