PF analisará e-mails, nuvem e celular em busca de provas contra Bolsonaro

PF deflagrou operação contra Bolsonaro hoje e apreendeu celular do ex-presidente. Além disso, os agentes encontraram na casa de Jair Bolsonaro, em Brasília, US$ 14 mil e R$ 8 mil e a cópia de uma petição inicial da plataforma de vídeos Rumble contra Moraes.

O que Moraes determinou hoje

busca e apreensão de aparelhos de telefone celular, computadores, tablets, mídias de armazenamento, documentos, além de valores em espécie, em reais ou moeda estrangeira, de valor igual ou superior a dez mil reais, entre outros elementos que permitam esclarecer o esquema criminoso, em poder de Jair Messias Bolsonaro nos endereços residenciais e profissionais a serem apresentados pela autoridade policial;

acesso e a análise do conteúdo (dados, arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas e e-mails) armazenado em eventuais computadores, servidores, redes, inclusive serviços digitais de armazenamento 'em nuvem', ou em dispositivos eletrônicos de qualquer natureza, por meio de quaisquer serviços utilizados, incluindo aparelhos de telefonia celular que forem encontrados, bem assim para a apreensão, se necessário for, dos dispositivos de bancos de dados, DVDs, CDs ou discos rígidos;

acesso e a análise do conteúdo dos computadores e demais dispositivos no local das buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas, inclusive dados armazenados 'em nuvem', registrando-se e preservando-se o código 'hash' dos arquivos eletrônicos.

Moraes ainda determinou que Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica. Na decisão, o ministro do STF alegou que a medida é necessária por haver risco de fuga do ex-presidente. "Necessidade urgente e indeclinável", pontuou Moraes no documento sobre a aplicação de medidas "para evitar a fuga do réu". Leia aqui a íntegra da decisão.

Outras medidas cautelares determinadas por Moraes são: