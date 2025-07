Primeira Turma do STF vai julgar hoje se mantém medidas contra Bolsonaro

Moraes determinou que Bolsonaro deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica e não pode se aproximar de embaixadas, entre outras medidas. Nesta manhã, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do PL e nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio.

Ex-presidente é suspeito de financiar e apoiar ações do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos fazendo lobby por sanções a autoridades brasileiras. A PGR (Procuradoria-Geral da República) também apontou que há risco concreto de fuga e tentativas de atrapalhar a investigação.

Ambos são investigados por suspeita de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito. O julgamento que começa hoje vai analisar só as medidas cautelares, não o mérito da questão.

Novo processo começou dois dias depois de tarifaço de Trump

A representação da Polícia Federal que iniciou essa nova petição contra Bolsonaro foi enviada ao STF em 11 de julho. Foram dois dias depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de importação de 50% sobre os produtos brasileiros.

A ação foi distribuída para o ministro Alexandre de Moraes, que já é relator de ações relacionadas. As medidas decretadas hoje por Moraes tiveram aval da PGR (Procuradoria-Geral da República).