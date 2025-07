PT lidera gastos nas redes e vive batalha de hashtags com a direita

Em resposta, a direita impulsionou a hashtag #PTContratou Robôs, que alcançou o 15º lugar no mesmo ranking. O termo acumulou 666 mil menções, segundo levantamento da Nexus. "A ordem dos Trending Topics respeita uma série de variáveis, além do número de citações ao termo, como o fator novidade", explica a empresa de tecnologia responsável pelo monitoramento.

Postagens sobre Pix e EUA geraram 41 milhões de impressões. A análise contabilizou pelo menos 315 mil publicações em português, feitas por 58 mil usuários, entre os dias 15 e 17 de julho.

Card do governo "O Pix é nosso, my friend!" teve mais de 42 mil interações no X. No Instagram, ultrapassou 198 mil curtidas e somou 9 mil comentários.

Pix ser "queridinho dos brasileiros" traz benefícios para o PT na disputa de narrativas. "A entrada do Pix no debate digital, em meio ao cenário das tensões comerciais entre Brasil e EUA, transcende a mera discussão econômica e se transforma em um campo de batalha político-digital", afirma o presidente da empresa de inteligência de dados Nexus, Marcelo Tokarski.

O engajamento maciço nas redes sociais se dá pelo fato de o Pix ser uma quase unanimidade, 'um queridinho' para os brasileiros. Esse fenômeno, essa mobilização, demonstra a capacidade das plataformas digitais de amplificar narrativas, tornando-se palco central para a disputa pela opinião pública em temas de alta relevância.

Marcelo Tokarski, presidente da Nexus