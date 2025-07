Sakamoto: Bolsonaro sabe o que fez, por isso não duvida que será condenado

Alvo de ação da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não tem dúvida de que será condenado e preso pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Para o colunista, a declaração reflete que, na verdade, Bolsonaro sabe o que fez, e por isso não duvida de sua condenação. "Essa é a certeza que ele tem", disse o colunista no UOL News 2ª Edição.

Raramente eu concordo com opiniões do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas neste caso eu concordo com ele, sim. Não, a certeza que ele tem de que ele será condenado é que ele sabe muito bem o que ele fez.

Leonardo Sakamoto

O ex-presidente foi levado à sede da PF em Brasília. No local, ele colocou tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Bolsonaro foi proibido pelo ministro de acessar as redes sociais e de falar com o filho Eduardo Bolsonaro, que também é investigado.