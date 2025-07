Tornozeleira é preparação para prisão de Jair Bolsonaro, avalia líder do PT

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado à sede da Polícia Federal em Brasília. No local, ele colocou tornozeleira eletrônica por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Bolsonaro foi proibido pelo ministro de acessar as redes sociais e de falar com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA e licenciado do mandato.

Bolsonaro terá de ficar em casa entre 19h e 6h e nos fins de semana. Ele também está proibido de ter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros. O ex-presidente é réu no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Na entrevista ao UOL News, Lindbergh ainda disse que "o Brasil não vai se render". Na avaliação do deputado, parar o julgamento de Bolsonaro no STF seria como o Brasil virar colônia dos Estados Unidos.

O Brasil não vai se render, não pode se render, porque os termos colocados pelo Trump aqui são inaceitáveis. Negociação econômica, nós topamos todas. Agora, parar o julgamento do Supremo, é virar colônia, é abrir mão de ser um país soberano, e o presidente Lula vai muito bem nessa defesa.

O Supremo Tribunal Federal ao tomar essa decisão de hoje manda um recado também para o mundo, as instituições brasileiras não vão ser intimidadas, não aceitam chantagem.