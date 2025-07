Direita precisa decidir se prioriza Bolsonaro ou Brasil, diz professor

Com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e a revogação dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, a direita brasileira democrática pode contribuir na definição dos rumos do país. Mas precisa se decidir entre apoiar a família Bolsonaro e seus interesses na anistia ou os interesses do Brasil, afirmou o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) Beto Vasques ao UOL News hoje.

A gente está vendo uma ingerência internacional de uma potência atômica em cima do Brasil. Tem um ator genérico no Brasil que tem o poder de decidir os rumos do país, que é a direita democrática brasileira. Chegou a hora da verdade.