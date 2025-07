Eduardo é citado 40 vezes em decisão de Moraes com medidas contra Bolsonaro

A PF pediu as medidas cautelares contra Bolsonaro pelos mesmos crimes atribuídos a Eduardo: coação no curso do processo e obstrução de investigação. A decisão de Moraes aponta "alinhamento de condutas delitivas" entre pai e filho, e sustenta que as ações de Eduardo foram fundamentais para a estratégia de obstrução da investigação.

Na peça, Eduardo é tratado como responsável pela articulação que resultou no tarifaço anunciado por Donald Trump no Brasil. Moraes cita que a PF verificou "o alinhamento das condutas delitivas" entre Jair e Eduardo Bolsonaro, buscando criar entraves econômicos nas relações comerciais entre os EUA e o Brasil.

Moraes também menciona 13 posts do deputado nas redes sociais. Nas publicações, o filho do ex-presidente pressiona por sanções contra o Brasil e Moraes, incluindo a possibilidade de revogação do visto do ministro, anunciada ontem pelos EUA.

As condutas têm a intenção de "induzir, instigar e auxiliar governo estrangeiro a prática de atos hostis ao Brasil", diz a decisão. Moraes também cita "ostensiva tentativa de submissão do funcionamento do STF aos Estados Unidos", com a finalidade de arquivamento da ação penal sobre a trama golpista.

Eduardo Bolsonaro e o réu Jair Bolsonaro comemoraram a gravíssima agressão estrangeira ao Brasil, manifestando-se favoravelmente às "sanções/taxações" e instigando o Governo norte americano a tomar novas medidas e atos hostis contra o Brasil, inclusive para "submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara fronta à soberania nacional", como se verifica em várias manifestações nas redes sociais e na imprensa.