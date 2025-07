Filhos de Bolsonaro atacam Judiciário após EUA revogarem visto de ministros

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seguiram as críticas ao STF após a revogação dos vistos dos minisros para os Estados Unidos, por ordem do governo norte-americano.

O que aconteceu

Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro foram às redes prestar apoio ao pai. O anúncio contra as autoridades do Judiciário foi feito ontem à noite pelo Departamento de Estado dos EUA, após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

"Vamos vencer todas essas covardias, pai", publicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com um vídeo que mostra uma entrevista de Bolsonaro sob a legenda "Moraes age com ódio e covardia!". "Não se preocupe. A verdade e a verdadeira Justiça está do nosso lado!"