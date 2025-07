Foragido, blogueiro bolsonarista Eustáquio diz ter recebido visto dos EUA

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, considerado foragido da Justiça brasileira, afirmou que recebeu ontem um visto americano. O documento foi entregue na embaixada dos Estados Unidos em Madri, na Espanha, onde ele vive desde 2023.

O que aconteceu

Visto foi concedido a Eustáquio no fim do ano passado, ainda durante a gestão de Joe Biden. Segundo informações e documentos repassados ao UOL pelo advogado do blogueiro, Ricardo Vasconcellos, o brasileiro teve a autorização para entrar nos Estados Unidos concedida em outubro de 2024.

Advogado diz que blogueiro só recebeu documento ontem. "Nós tínhamos conseguido o visto no ano passado, mas, como estava na época de eleições, ficou suspenso até o novo presidente, Donald Trump, assumir. E a expedição do visto foi dada ontem", explicou Vasconcellos.