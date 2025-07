Inelegível, doente, com tornozeleira e cadeia à vista: o fim do 'Mito'

A casa caiu. Demorou, mas ele conseguiu. Tanto fez e falou, provocou e mentiu em entrevistas escalafobéticas durante a semana, aos gritos e palavrões, desafiando o STF, que o ministro Alexandre de Moraes perdeu a paciência e tomou as providências necessárias para evitar qualquer risco de fuga.

Na manhã desta sexta-feira, 18 de julho de 2025, com a polícia batendo à sua porta e uma tornozeleira à sua espera, Jair Messias Bolsonaro, o "Mito", finalmente despencou da terra plana da sua realidade paralela.

Aos 70 anos, inelegível, doente, com condenação e cadeia à vista, um dos filhos foragido nos Estados Unidos, agora sem poder usar as redes sociais, o ex-presidente que tentou dar um autogolpe viu chegar o seu melancólico fim de linha na vida real.

Nem o irresponsável parça Donald Trump conseguiu salvá-lo. Ao contrário, só piorou as coisas para o capitão defenestrado do Exército aos 33 anos por planejar atos terroristas, que agora sai de cena com a pecha de traidor da pátria.