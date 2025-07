Petista sugere a ministros que troquem Mickey e Pateta pela Amazônia

Petista também sugere viagens ao Cerrado e ao Amapá, seu estado, localizado no "coração da Amazônia". "Além do mais, se precisarem tem outros 192 países do mundo inteiramente à vossa disposição", disse.

De minha parte, toda a solidariedade. Acreditem, não serão chantagens e ameaças que curvarão a coluna da soberania do Brasil. Contem conosco!

Randolfe Rodrigues, senador e líder do governo no Congresso

Medida arbitrária, diz Lula

Presidente afirmou que os ministros foram "atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos EUA. Lula chamou a ação de "inaceitável". "Fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações", afirmou o presidente em nota.

Sanção a ministros do STF acontece após ação da PF contra Bolsonaro. Ex-presidente passou a usar tornozeleira eletrônica diante do risco, segundo o STF, de fuga do país. Ele também não poderá mais usar redes sociais e terá de se recolher entre as 19h e as 6h.