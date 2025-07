Verde-amarelo e camisa da seleção: Lula avança sobre símbolos bolsonaristas

O verde-amarelo da bandeira brasileira saiu de cena nas janelas de casas bolsonaristas e reapareceu no congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes). Com a recente disputa tarifária com os Estados Unidos, o PT e o governo Lula têm avançado sobre símbolos patrióticos, ligados à direita conservadora nos últimos anos.

O que aconteceu

"Retomar a bandeira" é um mote de Lula desde as eleições de 2022, mas que nunca pegou. Por mais que a comunicação do governo tenha focado em uma identidade visual com cores múltiplas, em eventos populares o vermelho petista sempre prevaleceu às cores do Brasil, ligadas hoje ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os anúncios e ameaças do presidente norte-americano Donald Trump contra o Brasil têm sido vistos como um ponto de virada. Pesquisas recentes mostram que a reação de Lula foi bem aceita pela população e que as insistências de interferência no julgamento de Bolsonaro não pegaram bem para o ex-presidente e seu entorno.