Restrições impostas pelo STF enterram estratégia de Bolsonaro para 2026

O prejuízo vai além porque inviabiliza o Rota 22. Trata-se de uma série de viagens de três dias para estados do Nordeste programadas pelo PL. O ex-presidente pretendia usar as visitas para transferir seu capital político a candidatos ao Senado.

Mas, na avaliação de Bolsonaro, não haverá enfraquecimento. Durante entrevista ontem, ele disse que conseguirá manter a popularidade para ajudar aliados na campanha.

Bolsonaro deseja eleger 40 senadores ano que vem. Estão incluídos nessa cota nomes de partidos aliados. Ele terá de fazer isso sem o Rota 22, ferramenta desenhada sob medida pelo o senador Rogério Marinho (RN), secretário-geral do PL, em busca deste objetivo.

Todos os candidatos que concorrem com o número 222 serão escolhas pessoais de Bolsonaro. Ele quer ter um aliado por estado, e as viagens serviriam para agendas conjuntas, tornando claro ao eleitor quem tem a confiança do ex-presidente no estado visitado.

Lideranças políticas iriam fornecer argumentos políticos e econômicos aos candidatos de Bolsonaro. Haveria um foco no Nordeste, que historicamente prefere Lula e seus escolhidos pela associação a programas sociais.

O PL escolheu a região por entender que a esquerda está enfraquecida. As pesquisas apontam que Lula está com aprovação menor do que as médias obtidas no Nordeste em anos passados.