Defensoria do RJ cobra R$ 300 mi de bets por omissão de riscos à saúde

Fundação Procon alerta que pessoas mais pobres perdem mais dinheiro com apostas. Em parceria com a Fundação Procon de São Paulo, a defensoria realizou um estudo com 1.533 pessoas e levantou dados que considera "alarmante": entre os entrevistados, 16% afirmaram que costumam jogar online.

48% das pessoas que jogam comprometem renda com apostas. Desses apostadores, a maioria, 70% reportaram ter mais perdas financeiras do que ganhos — boa parte, inclusive, relatou tomar empréstimos para sustentar as apostas. Além disso, 39% dos apostadores declararam estar atualmente com dívidas.

Omissão de riscos favoreceu o crescimento desregulado do setor, argumenta Defensoria. A petição menciona que, entre 2018 e 2024, bets operaram sem regulação efetiva e com publicidade irrestrita.