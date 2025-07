Diretor da PF diz que fala de Eduardo é 'covarde tentativa de intimidação'

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, classificou a live do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), transmitida hoje, como uma "covarde tentativa de intimidação" a servidores da corporação.

O que aconteceu

Diretor da PF disse ao UOL que vai pedir que as declarações de Eduardo Bolsonaro sejam incluídas em investigação aberta no STF. Inquérito contra o deputado apura coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração e atentado à soberania. O filho do ex-presidente afirma que está fazendo articulações junto ao governo americano para impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes.

Eduardo disse a respeito de um membro da PF: "Se eu ficar sabendo quem você é, vou me mexer". Para o deputado, algum membro da PF estava assistindo a transmissão para delatá-lo. "Vai lá, coleguinha da Polícia Federal. Cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui". "Se eu ficar sabendo quem você é, vou me mexer". Minutos antes, ele estava atacando Alexandre de Moraes, a quem chamou de "medíocre".