Eduardo Bolsonaro diz que não renunciará ao mandato de deputado

Mas, devido ao recesso do Congresso até o início de agosto e ao limite de faltas permitidas pela Câmara, Eduardo não corre o risco de perder o mandato agora. A punição só ocorre se o número de faltas ultrapassar um terço das sessões plenárias no ano. Até o momento, Eduardo acumula quatro faltas não justificadas no site da Câmara.

"[São] 44 sessões ainda [às quais Eduardo pode faltar]", disse senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na última quinta-feira.

Durante a semana, Eduardo indicou que não via possibilidade de voltar ao Brasil nesse momento, senão seria preso por ordem Alexandre de Moraes. "Não vejo a possibilidade de eu voltar agora, porque, se eu voltar, o Alexandre vai me prender", disse em entrevista à Folha de S.Paulo. "Só preciso me pronunciar definitivamente após o recesso. Tenho a opção de não renunciar, deixar o tempo correr e perder o mandato por falta", acrescentou.

Pedido de licença e atuação nos EUA

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu licença em março. Na época, Eduardo anunciou que ficaria nos Estados Unidos para buscar punições contra autoridades brasileiras envolvidas em processos que investigam seu pai, em especial Alexandre de Moraes. Foi substituído pelo suplente Missionário José Olímpio (PL-SP).

Eduardo virou alvo de inquérito aberto em maio no STF a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Na solicitação, a procuradoria fala em crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado democrático de Direito.