Governador do ES, favorito ao Senado, se diz contra impeachment de Moraes

Casagrande também falou sobre segurança pública. Ele tem posições firmes: é contra a progressão de regime para condenados por assassinato e defende dar poder de polícia às guardas municipais. Lula também foi assunto da conversa. O governador avalia que o presidente falha em aconvencer a sociedade que tem responsabilidade com as contas públicas. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Para Casagrande, não há motivos para impeachment de Alexandre de Moraes Imagem: Reprodução/TV Justiça

Contra impeachment de Moraes

O governador do Espírito Santo considera não haver motivos ou fatos que justifiquem afastar ministros do STF. Casagrande ressalta que nenhum agente público está imune de impedimento. Mas ele diz que é contra afastar ministros por questões ideológicas.

Questionado se há elementos para o impeachment de Alexandre de Moraes, o governador responde que não. Ele diz que não decidiu se será candidato. Mas as pesquisas o encorajam. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas coloca Casagrande com 49,2%, mais do que o dobro do segundo colocado. A chance de se eleger é ainda maior porque em 2026 estão em disputa duas vagas por estado.