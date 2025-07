Licença acaba hoje: entenda situação de Eduardo Bolsonaro na Câmara

Mesmo que não retorne ao Brasil, ele não corre o risco de perder o mandato agora. A punição só ocorre se o número de faltas ultrapassar um terço das sessões plenárias no ano. Até o momento, Eduardo acumula quatro faltas não justificadas no site da Câmara.

Eduardo indicou que vai abrir mão do mandato. "Não vejo a possibilidade de eu voltar agora, porque, se eu voltar, o Alexandre vai me prender", disse em entrevista à Folha de S.Paulo. "Só preciso me pronunciar definitivamente após o recesso. Tenho a opção de não renunciar, deixar o tempo correr e perder o mandato por falta", acrescentou.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu licença em março. Na época, ele anunciou que ficaria nos Estados Unidos para buscar punições contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele foi substituído pelo suplente Missionário José Olímpio (PL-SP).

À Folha, Eduardo citou projeto apresentado por Evair Vieira de Melo (PP-ES). O deputado propôs alteração no regimento para permitir, em caráter excepcional, o exercício remoto do mandato parlamentar no exterior. O texto está parado aguardando despacho do presidente da Câmara.

Atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Eduardo é investigado por coação no curso do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania. Ele articula com o governo americano para impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, a intenção é coagir o STF e beneficiar o pai, Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe.