IOF, Trump, Câmara: Lula 'finalmente tomou as rédeas', dizem petistas

Por ora, ele não tem falado com os presidentes do Congresso, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcomulbre (União-AP). Eles foram apoiados pelo governo e afagados por Lula no início do ano, mas o presidente deixou claro a aliados que considerou o caso do IOF uma traição de ambas as partes. Ninguém descarta, entretanto, uma nova foto dos três felizes, sem estimativa de data.

Encabeçada pela comunicação de Sidônio Palmeira, parte do governo quer seguir no tom do assertivo. Há um entendimento que 2026 já começou e que essa postura tem de ser mantida até a eleição, mesmo que entre em atrito com os líderes das duas Casas. Para este grupo, é exatamente ao "escolher um lado" que Lula fala com seu eleitorado mais fiel e pode conquistar novos votos.

Também há a questão da marca do governo. Até então, o Lula 3 carecia de um rosto, como tiveram os outros mandatos do presidente. A comunicação e o circulo petista viram neste "ricos contra pobres", com taxação de grandes fortunas e isenção do IR, o legado concreto que ele poderá levar ao palanque no ano que vem.

Há limitações

A base diz que o governo vive "um bom momento" e que o desafio é a manutenção. Da mesma forma que a contraposição à "destruição do governo Bolsonaro" foi popular no início do mandato, mas saturou e começou a se voltar contra o próprio governo, sob o argumento de assumir as próprias responsabilidades, estas pautas também têm de ser trabalhadas com cuidado.

O ponto é que essa atitude "mais altiva", como chamam, também deixa o presidente mais exposto —o que pode funcionar momentaneamente, mas também trazer revezes. O próprio Lula gosta de lembrar que o governo depende do Congresso e, com o fantasma do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, tudo é baseado em como o público está encarando a economia.