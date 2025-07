Agro contrata escritórios de lobby nos EUA para tentar negociar tarifas

Empresários norte-americanos têm reclamado das tarifas. A maior entidade de empresários do mundo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, se uniu a empresários brasileiros para pedir o fim das tarifas. A instituição tem hoje quase 3 milhões de associados e é um dos principais grupos de lobby do setor privado no país.

A interlocução do governo com os empresários é feita por Geraldo Alckmin (PSB). O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio coordena o comitê que trata do assunto e teve reuniões com representantes de indústria, agronegócio, mineração e outros setores ao longo da semana.

O setor produtivo se mostrou muito mais interessado no diálogo do que na reciprocidade nestas conversas. Empresários não fizeram uma fala pública contra a estratégia de retaliação, que o presidente Lula (PT) tem deixado claro que não descarta, mas insistiram que a solução deve ser pela diplomacia.

Alckmin afirmou que vai seguir com a negociação e não descartou um pedido de prorrogação do prazo. "É urgente. O bom é que se resolva nos próximos dias. Se houver necessidade de prorrogar, não vejo problema."

O desejo é reiterado pelo setor privado brasileiro. "Esperamos que essa seja a via [diplomacia] que aconteça", afirmou Abrão Neto, presidente da AmCham Brasil (Câmara Americana de Comércio para Brasil), após a reunião. "O nosso desejo unânime é de se buscar uma construção, uma solução negociada de maneira a impedir o aumento tarifário."