Bolsonaro cancela entrevista, e Moraes confirma proibição de fala nas redes

Investigação aponta que a conduta de Eduardo Bolsonaro se intensificou com o avanço da ação penal. Representação da PF que pediu buscas e a colocação de tornozeleira em Bolsonaro inclui uma cronologia de postagens do deputado licenciado.

Pedido foi apresentado dois dias depois de Trump anunciar tarifaço. O presidente dos EUA anunciou taxas ao Brasil de 50% em 9 de julho. No dia 11 a PF solicitou as medidas contra Bolsonaro ao STF.