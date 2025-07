Proibido de dar entrevistas, Bolsonaro quer mobilizar agro e caminhoneiros

Acusado de tentar um golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL) consultou seus advogados e decidiu cumprir a proibição de dar entrevistas. Depois de reunião com parlamentares, a oposição definiu como estratégia uma mobilização nacional com agro e caminhoneiros.

O que aconteceu

A direita quer apoio dos caminhoneiros e do agronegócio. Os dois setores sempre estiveram alinhados ao bolsonarismo. O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) vai atuar com o agro, e Zé Trovão (PL-SC) vai conversar com os caminhoneiros.

Uma mobilização nacional foi convocada para 3 de agosto. Está prevista para ocorrer em todas as capitais e a data foi escolhida por ocorrer no dia anterior ao fim do recesso. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que a manifestação terá um tom mais forte contra o STF (Supremo Tribunal Federal). Também vai ser em seguida da entrada em vigor do tarifaço anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 1º de agosto