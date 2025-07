Mello: Trump está aliado à extrema direita internacional em ataque ao STF

O ministro aposentado do STF Celso de Mello classificou como "gravíssimo ataque à democracia brasileira" a decisão do governo de Donald Trump de revogar os vistos de Alexandre de Moraes e outros sete membros da Suprema Corte.

O que aconteceu

Ataque perpetrado por Trump é associado à extrema direita bolsonarista e à extrema direita internacional, escreveu Mello. A crítica acontece após sanções contra oito ministros do STF e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. As famílias dos ministros e do procurador também serão afetadas pela decisão do governo dos EUA.

Em sua manifestação, Mello diz que Trump atua em "acintosa coordenação" com as big techs. Segundo ele, o ato do governo norte-americano representa uma tentativa de deslegitimar instituições democráticas brasileiras.