Delegados rebatem fala de Eduardo sobre a PF: 'Retóricas vazias'

A ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) rebateu hoje as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra a corporação.

O que aconteceu

Eduardo tentou "atacar a credibilidade" da Polícia Federal e dos delegados, segundo a associação. "A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal repudia com veemência as declarações inaceitáveis do parlamentar federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que tenta, mais uma vez, atacar a credibilidade da Polícia Federal e de seus Delegados."

De volta ao cargo de deputado, Eduardo disse a respeito de um membro da PF: "Se eu ficar sabendo quem você é, vou me mexer". Para ele, algum policial estava assistindo à transmissão para delatá-lo. "Vai lá, coleguinha da Polícia Federal. Cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui", disse ele. Minutos antes, Eduardo estava atacando Alexandre de Moraes, a quem chamou de "medíocre".