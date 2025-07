Ex-ministros de Temer a Dilma criticam tarifaço e 'perseguição' ao STF

Em uma carta, nove ex-ministros da Justiça dos governos de Michel Temer (MDB) a Dilma Rousseff (PT) criticaram o tarifaço de Donald Trump sobre os produtos brasileiros e chamaram de "perseguição" as últimas ações do presidente norte-americano contra ministros do STF.

O que aconteceu

Ex-ministros dizem repudiar "intervenção abusiva" dos EUA e prestaram solidariedade aos ministros do Supremo. "[Os ministros são] vítimas de indevida coação, que visa a constrangê-los na sua liberdade de decisão e a retaliar a coragem e a independência de contrariar interesses de grandes empresas norte-americanas", afirma trecho da carta.

Texto cita que arrogância dos Estados Unidos havia diminuído, mas voltou com a chegada de Trump ao poder. Segundo os ex-ministros, o retorno do presidente norte-americano à Casa Branca "ameaça a paz, a convivência entre países, o multilateralismo e a efetividade do auxílio às populações vulneráveis ao redor do mundo".