Josias: Em estratégia suicida, Eduardo Bolsonaro cutuca PF e se complica

Eduardo mantém o diapasão alto nas críticas a Moraes e cutuca a PF com pé para ver se ela morde. Ele já está com o mandato em risco e coloca também seu emprego, já que ele é um escrivão licenciado da PF. Eduardo provoca o delegado Fábio Schor, alvo frequente do bolsonarismo porque é um dos principais responsáveis pelo avanço do inquérito da trama golpista.

É uma estratégia suicida, a menos que peça asilo nos EUA e que tenha planos de permanecer por lá definitivamente. Terá que pedir uma cidadania americana e torcer para que ela seja concedida. Se ele voltar para o Brasil, está com uma situação muito precária e vai se complicando cada vez mais. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou que o parlamentar está com o mandato por um fio e, por isso, tenta todas as estratégias possíveis para se salvar.

Eduardo está com a PF no seu encalço e com dificuldades para manter seu mandato na Câmara, mas tem uma estratégia para prolongá-lo por alguns meses. Se a Câmara tiver respeito por si mesma, terá que arrumar uma solução para ele, que está com esse inquérito que corre no STF e na prática o ameaça com a inelegibilidade.

Eduardo está submetido à regra do buraco, mas a ignora. Ele continua cavando e daqui a pouco vai parar no Japão. Josias de Souza, colunista do UOL

Se renunciar, Eduardo se condenará à inelegibilidade até 2035, diz jurista

Eduardo Bolsonaro ficará inelegível até 2035 caso decida renunciar ao seu mandato, explicou o jurista Márlon Reis.