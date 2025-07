Justiça torna réu homem apontado por mandar assassinar Bruno e Dom

A Justiça Federal do Amazonas tornou réu Rubén Dario Villar, conhecido como Colômbia, pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos há três anos na região do Vale do Javari, no Amazonas.

O que aconteceu

Segundo a Justiça, Há indícios de que o crime foi praticado em razão das "atividades fiscalizatórias" de Bruno. Segundo a juíza federal Cristina Lazzari Souza, as investigações apontam que Colômbia "supostamente" teria financiado e liderado o crime. O Ministério Público Federal havia denunciado Colômbia no mês passado.

Provas colocam Colômbia como um dos mandantes do crime, afirma a juíza. "Há indícios de que a atuação de Colômbia poderia ter sido apenas como partícipe, fornecendo munição para a consumação do crime. Por outro lado, também existem elementos colhidos na investigação indicando que poderia ter atuado como coautor, sustentando o MPF a posição de mandante do homicídio.