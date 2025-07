Extrema direita usa comércio como chantagem em 'guerra cultural', diz Lula

O presidente tem insistido na relevância das redes sociais na atual disputa com os EUA e cobrado o avanço do regulamentação. "Liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. As redes digitais não são uma terra sem lei, onde é possível tentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência", declarou.

Ele já havia abordado os dois assuntos mais cedo. Durante a reunião, ele disse que há uma "ofensiva antidemocrática internacional" sem citar Trump diretamente e também pediu regulamentação das redes.

Sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou sua família, também criticou a direita brasileira. "A extrema direita latino-americana é subserviente e saudosa de antigas hegemonias. É antissoberana e abdica da autodeterminação dos povos. Essa é a principal ameaça à construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo", afirmou Lula.

O encontro não foi marcado por causa das últimas ações de Trump, mas o evento ganhou uma nova dimensão nos últimos dias. Além das tarifas contra o Brasil e da revogação dos vistos de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), também houve investidas contra a Colômbia e barreiras comerciais contra o cobre do Chile.

Lula tem tentado emplacar o discurso de defesa da soberania nacional tanto aqui quanto em outros países. O Planalto tem visto nos anúncios e ações de Trump como uma forma de unir setores geralmente segregados em torno de uma pauta única (e próxima do governo).

Ele também aproveitou a fala pra pleitear pautas internas do governo. "Sem justiça tributária, as distorções, como sempre, continuarão em favor do grande capital e dos bilionários", afirmou Lula, citando indiretamente a reforma fiscal, principal tema econômico do seu terceiro mandato.