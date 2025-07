Moraes dá 24 h para defesa se explicar e ameaça prender Bolsonaro por posts

Moraes proibiu Bolsonaro de utilizar as plataformas para se manifestar. Isso inclui tanto os perfis do ex-presidente quanto o de terceiros, o que o impediu de conceder uma entrevista hoje cedo.

Ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica desde sexta-feira. Ele deve cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 6h durante a semana e está proibido de sair de casa aos finais de semana. As medidas foram impostas após a Polícia Federal apontar que Bolsonaro estaria atuando com o filho Eduardo para conseguir ações do governo dos EUA contra o Brasil como forma de pressionar o STF para encerrar a ação penal contra ele por tentativa de golpe de Estado.

Não é a primeira vez que Moraes proíbe que investigados façam postagens nas redes, ainda que por terceiros. Como mostrou o UOL em dezembro, o ministro aplicou multa de R$ 50 mil ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) após um usuário repostar um discurso proferido por ele no plenário do Senado. Assim como Bolsonaro, o senador está proibido de usar as redes, e não há na decisão sobre o senador nenhuma explicação sobre vínculo dele com o usuário que fez a postagem.

PGR pediu condenação de Bolsonaro

Solicitação foi feita na última terça-feira. A PGR (Procuradoria-Geral da República) informou ao STF que o ex-presidente deve ser condenado por liderar uma "organização criminosa armada" que tentou um "golpe de Estado" para se manter no poder após ser derrotado nas eleições de 2022.