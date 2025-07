Morto 'assina' documento em projeto bancado por emenda de Carlos Jordy

Fundada em 2013, a Transtar teve Edson Ângelo como único sócio a partir de agosto de 2020. Em 2019, ele também foi contratado pela ONG Con-tato como auxiliar de escritório. Em 2018, integrava o conselho de administração do ICA. Ambas as entidades estão sob suspeita de envolvimento em desvios de recursos públicos.

Deputado diz ter 'total interesse na apuração dos fatos'

O projeto Mais Rio em Movimento foi financiado por uma emenda da bancada do Rio de Janeiro, mas na prática foi assumida por Carlos Jordy. O deputado solicitou a execução do projeto pelo Instituto Realizando o Futuro, em parceria com a Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).

A proposta previa a oferta de aulas gratuitas de esportes como boxe, karatê e futebol em 21 núcleos, sendo 13 deles em Niterói, principal base eleitoral de Jordy. O projeto, iniciado em março de 2023, está sendo encerrado neste mês.

Jordy afirmou, por meio de sua assessoria, que não tem qualquer participação na gestão financeira do projeto nem escolhe ou fiscaliza os fornecedores. Ele declarou ter "total interesse na apuração dos fatos".

Desde 2023, o deputado destinou outros R$ 13 milhões em emendas individuais ao Instituto Realizando o Futuro, à ONG Con-tato e ao ICA.