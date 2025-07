ONG contratou empresa de acusado de ter pago propina na gestão Crivella

O caso ficou conhecido como "QG da Propina" e levou Crivella à prisão em dezembro de 2020. O ex-prefeito foi libertado em fevereiro de 2021, por decisão do STF.

Inicialmente tramitando na Justiça comum do Rio, o processo foi transferido em 2021 para a Justiça Eleitoral e está atualmente sob análise do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro).

Fonseca figura entre quase 20 réus acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva.

Em resposta ao UOL, ele afirmou por email que, "em relação à empresa Mktplus e eventuais ações judiciais, cumpre ressaltar que não há qualquer decisão, não estando comprovada qualquer conduta ilícita".

Crivella sempre negou envolvimento em irregularidades, e seus advogados pedem o arquivamento do processo por falta de provas.

Serviços genéricos

Tanto a proposta de preços como as notas fiscais emitidas pela Plus Play no âmbito do Mais Rio em Movimento descrevem os serviços de forma genérica. O projeto é executado pelo Instituto Realizando o Futuro em parceria com a Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).