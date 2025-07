Perícia da PF conclui que pendrive em banheiro de Bolsonaro é irrelevante

Após a operação, Bolsonaro disse que não sabia sobre o pendrive. Ele chegou a afirmar para a imprensa que iria questionar sua esposa, Michelle Bolsonaro, sobre o objeto.

Sobre os dólares em espécie, afirmou que não existe problema em ter moeda estrangeira. "Qual o problema de ter US$ 14 mil em casa? Todo o dólar que está lá tem recibo do Banco do Brasil. Todo dinheiro tem recibo. E dinheiro tirado da conta. Novinho. Sempre sacado do BB aqui do lado", falou.