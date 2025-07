Proibição a Bolsonaro pode criar 'narrativa de silenciamento', diz advogado

A proibição da divulgação de entrevistas de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pode ajudar a motivar uma "narrativa de silenciamento" por parte dos apoiadores do ex-presidente, avaliou André Perecmanis, professor de direito penal da PUC-RJ, em entrevista ao UOL News de hoje.

Confesso que eu tenho uma certa preocupação com essa proibição da divulgação de entrevistas, porque me parece que isso pode, sim, gerar uma narrativa de silenciamento. Ele [Jair Bolsonaro] poderia responder numa entrevista sob aspectos do processo dele, não necessariamente do tarifaço.