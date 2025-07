Rui: Governo vai 'propor alternativas' à lei do licenciamento ambiental

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou hoje que o governo vai "propor alternativas" ao projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, aprovado no Congresso na semana passada.

O que aconteceu

A derrubada do licenciamento foi considerada mais uma derrota do governo Lula (PT). Após pressão da bancada ruralista, foram 267 votos a favor e 116 contra, com dois votos de deputados do PT, que disseram ter se confundido.

Rui lamentou que o governo não teve "capacidade de convencimento", mas disse que "não desistiram". "Nós vamos retomar isso. EsTa semana será uma semana de reuniões, onde nós vamos fazer uma leitura da lei que foi votada. E elencar os pontos, despachar com o presidente e nós vamos propor alternativas à lei que foi votada", afirmou o ministro, à imprensa.