Saída de Bolsonaro da Câmara tem mesa quebrada e Nikolas sangrando

A passagem de Jair Bolsonaro (PL) pela Câmara gerou confusão. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) teve o rosto cortado no meio do tumulto e uma mesa foi quebrada no empurra-empurra.

O que aconteceu

A imagem da tornozeleira do ex-presidente era buscada por fotógrafos e cinegrafistas. Dezenas deles se amontoaram na porta da liderança do PL na Câmara e cercaram Bolsonaro logo que ele apareceu. Começou um empurra-empurra.

Nikolas dava entrevistas para jornalistas no corredor que leva à sala da liderança do partido. O deputado estava no caminho e foi ferido no tumulto. Ele publicou um stories mostrando um corte abaixo do olho esquerdo. "Senti como se fosse um celular."