Se renunciar, Eduardo se condenará à inelegibilidade até 2035, diz jurista

Há uma decisão confessada em público com palavras dele próprio em vídeo de que não pretende trabalhar e continuar usufruindo dos subsídios das demais prerrogativas que o Congresso lhe confere. É plenamente cabível uma ação popular pedindo a suspensão liminar do recebimento dos seus subsídios e de algumas ou de todas as suas prerrogativas parlamentares. Márlon Reis, jurista

Josias: Em estratégia suicida, Eduardo Bolsonaro cutuca PF e se complica

Eduardo Bolsonaro adota uma tática arriscada ao desafiar a Polícia Federal e pode piorar ainda mais sua situação, avaliou o colunista Josias de Souza.

Há uma regra básica em política segundo a qual se você cai em um buraco, a primeira providência a ser adotada é parar de cavar. Incrivelmente, Eduardo Bolsonaro está no buraco, mas não para de cavar e vai aprofundando. Em vez de olhar ao redor e ver as dimensões que o buraco vai assumindo, ele olha para o alto e observa o céu como se estivesse estrelado. Ele não consegue perceber que está afundando e começa até a jogar terra em cima de si mesmo neste momento.

Eduardo mantém o diapasão alto nas críticas a Moraes e cutuca a PF com pé para ver se ela morde. Ele já está com o mandato em risco e coloca também seu emprego, já que ele é um escrivão licenciado da PF. Eduardo provoca o delegado Fábio Schor, alvo frequente do bolsonarismo porque é um dos principais responsáveis pelo avanço do inquérito da trama golpista.