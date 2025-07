Tentaremos plantar semente do diálogo, diz senador sobre missão aos EUA

A relação entre Brasil e EUA não pode ficar fria dessa forma. Estamos ancorados em mais de 200 anos de relações diplomáticas com os EUA em relação aos negócios. Temos que procurar nos reaproximarmos e adequarmos essa situação.

Há precedentes de outros países que buscaram diálogo e entendimento e conseguiram chegar a um bom termo. Se ele existe, por que não o buscarmos? É isso o que essa comissão está procurando fazer.

Vamos fazer nossa parte. Está muito perto da data limite e reconhecemos isso, mas não deixaremos de plantar uma semente de diálogo, entendimento e equilíbrio para abrir um horizonte e tentar buscar uma solução. Nelsinho Trad, senador (PSD-MS)

Trad admitiu que as conversas poderiam ter ocorrido antes e afirmou que, mesmo em cima da hora, há um aceno para que a questão das taxas extras seja resolvida.

Estamos com essa linha de pressão por conta da data. A partir do momento em que fizemos a interlocução com nossa contraparte americana, foi sugerido irmos nos dias 28, 29 e 30. É a última semana em que eles estarão lá antes do recesso deles.