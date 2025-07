Fux vota contra e é único ministro a discordar de tornozeleira de Bolsonaro

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), divergiu do restante da Primeira Turma para manter o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Último a votar, Fux fechou o placar em 4x1 após os ministros formarem maioria desde sexta-feira. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin defenderam as medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Todos os demais ministros votaram ainda na sexta-feira, dia em que as medidas começaram a valer.

Bolsonaro é suspeito de financiar atos contrários ao Brasil no exterior para tentar influenciar o julgamento da trama golpista, pela qual é réu. Na decisão que impôs as medidas cautelares, Moraes citou três crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania.